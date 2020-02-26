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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон: обзор матча 26 февраля 2020
Шеффилд Уэнсдэй
26.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Чарльтон
90+4'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Лис
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
G. Lapslie
Желтая карточка
А. Нухиу
82'
Замена
️️️️
А. Да Крус
79'
75'
Замена
️️️️
А. Грин
Замена
️️️️
А. Нухиу
75'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
67'
Замена
️️️️
С. Флетчер
57'
56'
Замена
️️️️
G. Lapslie
22'
Желтая карточка
Т. Локьер
19'
Желтая карточка
А. Даути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
2
Лайам Палмер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
25
Андре Грин
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-1-2
1
2
Палмер
31
3
Фокс
12
Лис
7
20
Ли
10
Беннэн
23
Мерфи
29
Уикхэм
45
Форестьери
3-2-3-2
12
Филлипс
6
23
Ошиладжа
45
Даути
2
Мэтьюз
15
Локьер
16
Дэвис
24
Каллен
50
Эзтюмер
33
Тэйлор
9
Бонн
9
Да Крус
9
Да Крус
9
Нухиу
9
Нухиу
26
Флетчер
26
Флетчер
32
32
25
Грин
25
Грин
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Чарльтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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