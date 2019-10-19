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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Суонси
Барнсли - Суонси: обзор матча 19 октября 2019
Барнсли
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
70'
А. Моуатт
70'
А. Моуатт
67'
А. Айю
67'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Суонси
Замена
️️️️
М. Юэл Андерсен
90'
+1
84'
Замена
️️️️
Д. Гэррик
Замена
️️️️
B. Williams
84'
Замена
️️️️
E. Simoes
79'
Желтая карточка
А. Хальме
77'
Желтая карточка
А. Хальме
77'
77'
Замена
️️️️
Борха
73'
Желтая карточка
G. Byers
ГОЛ! 2:2!
А. Моуатт
Пас отдал
К. Чаплин
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Моуатт
70'
69'
Замена
️️️️
Б. Уилмот
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
11
Tom Carroll
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Борха
ЦФ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-3-3
40
Коллинс
6
Хальме
15
Каваре
4
Диаби
6
Сиббик
8
Макгихан
16
Дугалл
20
Моуатт
18
Браун
12
Вудроу
8
Чаплин
4-4-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
6
Родон
3
ван дер Хоорн
21
Бидуэлл
7
6
Гримес
14
Кэрролл
11
43
Целина
24
Айю
9
Сарридж
20
20
5
Андерсен
5
Андерсен
28
28
16
Уилмот
16
Уилмот
17
Борха
17
Борха
22
Гэррик
22
Гэррик
Остались в запасе
Барнсли
Суонси
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Барнсли - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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