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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Кардифф
Вест Бромвич - Кардифф: обзор матча 05 октября 2019
Вест Бромвич
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
4 : 2
Завершен
Кардифф
20'
М. Перейра
42'
Г. Диангана
71'
Ч. Остин
90+3'
Р. Сойерс
75'
Д. Уорд
86'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кардифф
ГОЛ! 4:2!
Р. Сойерс
Пас отдал
М. Перейра
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Пак
86'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Мерфи
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
ГОЛ! 3:0!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Перейра
71'
ГОЛ! 2:0!
Г. Диангана
Пас отдал
Д. Ливермор
42'
Желтая карточка
Д. Ливермор
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Г. Диангана
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
19
Диангана
14
Сойерс
25
Филлипс
10
Перейра
32
Остин
3-2-3
12
Смитис
44
Флинт
23
Моррисон
21
Пелтье
12
Беннетт
13
Патерсон
30
Хойлетт
7
Пак
10
Бакуна
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кардифф
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
13
Нил Этеридж
ВР
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Киран Гиббс
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вест Бромвич - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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