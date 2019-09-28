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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Рединг
Суонси - Рединг: обзор матча 28 сентября 2019
Суонси
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
3'
Борха
90'
Э. Идом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Рединг
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Идом
Пас отдал
Л. Жоао
73'
Желтая карточка
Э. Риномхота
48'
Желтая карточка
Л. Мур
27'
Желтая карточка
Л. Бойе
ГОЛ! 1:0!
Борха
Пас отдал
А. Айю
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-2-2-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Родон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
43
Целина
17
Борха
4-4-2
1
Кабрал
5
Моррисон
6
Блэкетт
17
Идом
26
Мур
21
Обита
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
47
Пушкаш
15
Бойе
Остались в запасе
Суонси
Рединг
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
25
Пеле
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Суонси - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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