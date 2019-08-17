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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)
Спартак М (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 17 августа 2019
Спартак М (мол)
17.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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