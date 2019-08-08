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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Динамо Тб
Фейеноорд - Динамо Тб: обзор матча 08 августа 2019
Фейеноорд
08.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Тб
84'
С. Бергейс (П)
88'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Динамо Тб
ГОЛ! 2:0!
Л. Нарсинг
Пас отдал
С. Ларссон
88'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бергейс
84'
Желтая карточка
Р. Хапс
68'
Желтая карточка
Р. Тапиа
51'
Начало матча
Статистика матча Фейеноорд - Динамо Тб
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
- : -
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Информация о матче
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