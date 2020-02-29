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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 29 февраля 2020
ПСЖ
29.02.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
3'
П. Сарабия
74'
К. Мбаппе
76'
М. Икарди
90+1'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Дижон
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
76'
75'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Кулибали
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
74'
72'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
В. Лаутоа
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Ньянзу
72'
Замена
М. Икарди
️️️️
Э. Кавани
71'
64'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
С. Мавидиди
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
17'
Желтая карточка
Х. Бернат
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Маркиньос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
2
Микаэль Альфонс
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Дижон
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
3-3-2-2
1
Навас
23
Ньянзу
3
Кимпембе
5
Маркиньос
24
Бернат
5
Гуйе
6
Керер
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-3-1-2
31
Рунарссон
21
Агер
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
37
Мендиль
6
Лаутоа
22
Ндонг
2
Альфонс
17
Бальде
45
Мавидиди
11
Таварес
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
23
Ньянзу
5
Паредес
5
Паредес
23
Ньянзу
10
Кавани
9
Икарди
9
Икарди
10
Кавани
5
Кулибали
29
Кадис
29
Кадис
5
Кулибали
6
Лаутоа
20
Амалфитано
20
Амалфитано
6
Лаутоа
45
Мавидиди
7
Саммаритано
7
Саммаритано
45
Мавидиди
Остались в запасе
ПСЖ
Дижон
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча ПСЖ - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
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ПСЖ
Дижон
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