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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 16 февраля 2020
Реймс
16.02.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
72'
Э. Билал Туре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ренн
82'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Билал Туре
72'
Желтая карточка
М. Кассама
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Райкович
11
Камара
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
7
Думбия
22
Диа
19
Туре
4-3-1-2
16
Менди
14
Траоре
3
Да Силва
23
Наньон
27
Мауасса
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
17
Леа Силики
29
Тайт
11
Рафинья
9
Джордан
Остались в запасе
Реймс
Ренн
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
33
Конан
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Реймс - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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