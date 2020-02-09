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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Реймс
Страсбур - Реймс: обзор матча 09 февраля 2020
Страсбур
09.02.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
50'
А. Джику
82'
М. Уорис
90+3'
К. Лала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Реймс
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Лала
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Уорис
Пас отдал
Л. Ажорк
82'
78'
Желтая карточка
М. Думбия
67'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
ГОЛ! 1:0!
А. Джику
Пас отдал
С. Митрович
50'
Желтая карточка
Д. Ленар
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Реймс
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-1-1-3
26
Селс
23
Кароль
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
14
Ленар
28
Томассон
9
Зохи
19
Ажорк
20
Уорис
4-1-2-1-2
16
Леметр
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
15
Ромао
7
Думбия
19
Туре
22
Диа
Остались в запасе
Страсбур
Реймс
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Страсбур - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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