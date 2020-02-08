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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ним
Ницца - Ним: обзор матча 08 февраля 2020
Ницца
08.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 3
Завершен
Ним
6'
А. Клод-Морис
43'
Л. Ландре
53'
Р. Филиппото
90+1'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ним
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Коне
75'
Желтая карточка
С. Сарр
65'
Желтая карточка
Г. Пакье
65'
Желтая карточка
Я. Бенрау
Желтая карточка
Данило
53'
53'
ГОЛ! 1:2!
Р. Филиппото
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ландре
Пас отдал
Я. Бенрау
Желтая карточка
С. Н'Соки
33'
31'
Желтая карточка
П. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
А. Клод-Морис
Пас отдал
М. Маолида
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
14
Мусса Коне
ЦФ
3-2-1-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
4
Данте
13
Бюрнер
19
Тюрам
15
Данило
33
Лис-Мелу
9
Маолида
20
Клод-Морис
9
Дольберг
4-1-2-2-1
13
Бернардони
29
Пакье
18
Мартинес
4
Ландре
3
Мигель
6
Сарр
8
Ферхат
11
Фомба
45
Бенрау
12
Филиппото
26
Ру
Остались в запасе
Ницца
Ним
22
Мусса Ваге
ПЗ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Ницца - Ним
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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