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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ницца
Реймс - Ницца: обзор матча 05 февраля 2020
Реймс
05.02.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
77'
Ю. Абдельхамид
50'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ницца
Желтая карточка
Х. Шавалерен
78'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
Х. Шавалерен
77'
Желтая карточка
М. Кассама
72'
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
4-1-2-1-1
1
Райкович
11
Камара
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
5
Дингом
20
Кафаро
22
Диа
3-2-1-1-2
44
Бенитес
5
Сарр
29
Эрейе
4
Данте
19
Тюрам
15
Данило
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Дольберг
37
Ганаго
Остались в запасе
Реймс
Ницца
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
33
Конан
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
9
Мизьян Маолида
ЛВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
33
Конан
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Реймс - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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