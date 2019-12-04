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Материалы

Лион - Лилль

03.12.2019, Вторник, 23:05 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: Матч ТВ Франция. Лига 1, 16 тур Лион - Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Лион 2:2 Лилль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Лилль 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
18 февраля, воскресенье 19:00 Лилль 2:2 Лион
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Лион 1:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
28 января, суббота 19:00 Лион 1:2 Лилль
13 тур
18 ноября, пятница 22:45 Лилль 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Лилль 2:1 Лион
9 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Лилль 0:0 Лион
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Лион 1:3 Лилль
6 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 23:59 Лион 2:1 Лилль
11 тур
23 октября, воскресенье 23:00 Лилль 3:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/4 финала
11 января, среда 23:50 Лион 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
9 тур
17 октября, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Лилль
16 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Лилль 4:3 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Лилль 2:0 Лион
9 тур
18 октября, суббота 23:00 Лион 2:2 Лилль
Франция. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
4 марта, среда 22:45 Лилль 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 19:10 Лилль 0:1 Лион
9 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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