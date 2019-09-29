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Судьи
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж

Страсбур - Монпелье

29.09.2019, Воскресенье, 16:00 мск Страсбур, стадион Стад де ла Мено Франция. Лига 1, 8 тур Страсбур - Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:00 Страсбур 1:3 Монпелье
5 тур
15 сентября, суббота 21:00 Монпелье 1:1 Страсбур
Франция. Лига 1 (2017/2018)
27 тур
23 февраля, пятница 22:45 Страсбур 0:0 Монпелье
3 тур
19 августа, суббота 21:00 Монпелье 1:1 Страсбур
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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