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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Дижон
Реймс - Дижон: обзор матча 28 сентября 2019
Реймс
28.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Дижон
17'
Х. Шавалерен
19'
Ж. Таварес
48'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Дижон
72'
Желтая карточка
Д. Ндонг
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Бальде
Пас отдал
Ж. Таварес
43'
Желтая карточка
В. Лаутоа
Желтая карточка
А. Дисаси
30'
19'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Таварес
ГОЛ! 1:0!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Р. Уден
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
22
Диа
3-2-2-1-2
1
Гомис
6
Лаутоа
21
Агер
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
37
Мендиль
28
Сумаре
22
Ндонг
17
Бальде
11
Таварес
45
Мавидиди
Остались в запасе
Реймс
Дижон
11
Ассан Камара
ЛЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Реймс - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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