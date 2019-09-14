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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 14 сентября 2019
Монпелье
14.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
37'
А. Делор
56'
Ф. Мойе
34'
А. Тамез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ницца
Желтая карточка
Ф. Мойе
57'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
А. Делор
56'
42'
Желтая карточка
Р. Коли
Желтая карточка
П. Мендеш
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Тамез
21'
Желтая карточка
Ю. Аталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
8
Ойонго
6
Ле Таллек
2
Суке
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
3-2-3-1-1
44
Бенитес
13
Коли
4
Льорис
3
Пельмар
13
Бюрнер
20
Аталь
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
61
Тамез
96
Унас
9
Дольберг
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
20
Киган Долли
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монпелье - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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