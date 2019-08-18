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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Брест
Сент-Этьен - Брест: обзор матча 18 августа 2019
Сент-Этьен
18.08.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Брест
83'
Д. Буанга
45+1'
Ж. Фоссюрье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Брест
Желтая карточка
А. Мукуди
85'
84'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
С. Грандсир
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
83'
79'
Замена
Л. Бааль
️️️️
Й. Кур
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
75'
70'
Замена
П. Ласн
️️️️
М. Отре
Замена
Р. Берич
️️️️
Р. Амума
65'
64'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фоссюрье
Пас отдал
М. Отре
Замена
З. Юссуф
️️️️
Ж. Аолу
40'
18'
Желтая карточка
Х. Белькебла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жислен Принтан
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
4-2-2-2
16
Руффье
47
Трауко
24
Перрен
2
Мукуди
26
Дебюши
6
М'Вила
14
Аолу
99
Буанга
10
Будебуз
10
Хазри
17
Амума
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
32
Бен
21
Кастеллетто
15
Перро
27
Диалло
23
Отре
93
Белькебла
8
Кур
7
Грандсир
14
Шарбонье
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
14
Аолу
28
Юссуф
28
Юссуф
14
Аолу
17
Амума
9
Берич
9
Берич
17
Амума
23
Отре
6
Ласн
6
Ласн
23
Отре
8
Кур
24
Бааль
24
Бааль
8
Кур
7
Грандсир
22
Баттоккио
22
Баттоккио
7
Грандсир
Остались в запасе
Сент-Этьен
Брест
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жислен Принтан
24
Ферри Н'Гома
ЦП
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
24
Ферри Н'Гома
ЦП
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Жислен Принтан
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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