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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 10 августа 2019
Монпелье
10.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
6'
Ж. Морель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
90'
+6
Желтая карточка
К. Гренье
90'
+3
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
А. Делор
90'
+3
69'
Красная карточка
Ф. Тайт
Желтая карточка
Ж. Шотар
49'
34'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Желтая карточка
А. Суке
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морель
Пас отдал
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монпелье
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ренн
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
3-4-1-2
16
Берто
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
23
Ристич
13
Шотар
6
Ле Таллек
2
Суке
4
Ферри
9
Делор
9
Лаборд
3-2-3-1-1
1
Салин
21
Морель
25
Гелин
3
Да Силва
14
Траоре
27
Мауасса
6
Камавинга
17
Леа Силики
19
Гренье
29
Тайт
99
Ньянг
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
20
Киган Долли
ЛВ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монпелье - Ренн
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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