Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Сент-Этьен
Дижон - Сент-Этьен: обзор матча 10 августа 2019
Дижон
10.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
34'
Ж. Таварес (П)
5'
Р. Амума
11'
Ж. Аолу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Сент-Этьен
46'
Желтая карточка
Ж. Аолу
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Таварес
34'
33'
Желтая карточка
М. Дебюши
11'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Аолу
Пас отдал
Р. Будебуз
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
В. Хазри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Дижон
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бриан Сумаре
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-2-2-2
31
Рунарссон
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
2
Альфонс
26
Чафик
20
Амалфитано
22
Ндонг
7
Саммаритано
17
Бальде
9
Жанно
11
Таварес
4-2-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
24
Перрен
2
Мукуди
47
Трауко
14
Аолу
6
М'Вила
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
17
Амума
Остались в запасе
Дижон
Сент-Этьен
14
Жюль Кейта
ПВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
14
Серхи Паленсия
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+