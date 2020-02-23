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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 23 февраля 2020
Хераклес
23.02.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 0
Завершен
Аякс
77'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Аякс
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
77'
70'
Желтая карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
М. Осман
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
14
Мохаммед Осман
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хераклес
30
Майкл Броувер
ВР
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Карел Эйтинг
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
90
Данило
ЦФ
1-3-1
12
Хардевельд
14
Осман
21
Меркель
2
Брёкерс
9
Дессер
4-3-1-2
24
Онана
8
Дест
3
Тальяфико
6
Мартинес
17
Блинд
17
Сереро
6
ван де Бек
8
Гравенберх
10
Тадич
21
Хунтелаар
8
Бабел
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
30
Майкл Броувер
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Майкл Броувер
ВР
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Хераклес - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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