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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Виллем II
Эммен - Виллем II: обзор матча 22 февраля 2020
Эммен
22.02.2020, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 2
Завершен
Виллем II
20'
М. Араухо
60'
М. де Лиув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Виллем II
Желтая карточка
М. Хейлен
71'
ГОЛ! 2:0!
М. де Лиув
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Виллем II
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Эммен
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Виллем II
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
3-1-1
18
Барнет
13
Хейлен
20
Араухо
11
Фрей
8
де Лиув
3-1-1
8
Хольмен
4
Петерс
18
Нелом
2
Ньивкоп
14
Павлидис
Остались в запасе
Эммен
Виллем II
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Эммен - Виллем II
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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