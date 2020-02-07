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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фортуна
Хераклес - Фортуна: обзор матча 07 февраля 2020
Хераклес
07.02.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
33'
С. Дессер (П)
70'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Фортуна
ГОЛ! 2:0!
С. Дессер
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Дессер
33'
24'
Желтая карточка
А. Карбонель
Желтая карточка
А. Меркель
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Тим Брёкерс
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
30
Майкл Броувер
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
Фортуна
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
1-3-1
12
Хардевельд
2
Брёкерс
21
Меркель
14
Осман
9
Дессер
3-1
55
Кошелев
25
Пасслак
25
Ниняй
4
Даммерс
6
Карбонель
Остались в запасе
Хераклес
Фортуна
30
Майкл Броувер
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
30
Майкл Броувер
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
Остались в запасе
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Хераклес - Фортуна
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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