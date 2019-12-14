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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Зволле
Венло - Зволле: обзор матча 14 декабря 2019
Венло
14.12.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 2
Завершен
Зволле
24'
П. Клемент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Зволле
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Клемент
Пас отдал
Т. Лам
Начало матча
Статистика матча Венло - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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Венло
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
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«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
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2019.08.17 22:27
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
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10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
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