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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 05 октября 2019
Витесс
05.10.2019, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
9'
М. Кларк
68'
Т. Матавж
38'
А. Махер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Утрехт
ГОЛ! 2:1!
Т. Матавж
Пас отдал
М. Кларк
68'
63'
Желтая карточка
В. Янссен
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Махер
Пас отдал
Б. Рамселар
ГОЛ! 1:0!
М. Кларк
Пас отдал
У. Таннан
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Утрехт
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
25
Наварон Фор
АП
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
2-2-1-3
22
Пасвер
24
Кларк
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Матавж
30
Линссен
12
Дико
3-4
2
Клайбер
2
ван дер Маарел
4
Хогма
86
Густафсон
14
Янссен
23
Рамселар
6
Махер
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
25
Наварон Фор
АП
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
25
Наварон Фор
АП
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Витесс - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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