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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Херенвен
Эммен - Херенвен: обзор матча 17 августа 2019
Эммен
17.08.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Херенвен
Желтая карточка
Д. Пэйн
73'
Начало матча
Статистика матча Эммен - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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Эммен
Херенвен
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