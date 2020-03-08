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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 08 марта 2020
Бетис
08.03.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Реал
40'
Сидней
82'
К. Тельо
45+3'
К. Бензема (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
ГОЛ! 2:1!
К. Тельо
Пас отдал
А. Гуардадо
82'
79'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
77'
Желтая карточка
А. Гуардадо
74'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Э. Гонсалес
73'
69'
Замена
️️️️
Т. Кроос
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
66'
59'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Марсело
55'
Желтая карточка
Марсело
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
Сидней
Пас отдал
Н. Фекир
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
5
Бартра
26
Сидней
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
4-1-2-2-1
1
Куртуа
19
Варан
3
Милитао
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
11
Алекс Морено
23
Педраса
23
Педраса
11
Алекс Морено
6
Гонсалес
2
Родригес
2
Родригес
6
Гонсалес
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
12
Марсело
23
Менди
23
Менди
12
Марсело
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
Остались в запасе
Бетис
Реал
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бетис - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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