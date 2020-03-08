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Материалы

Барселона - Реал Сосьедад

07.03.2020, Суббота, 20:30 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 27 тур Барселона - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 18:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
4 тур
15 сентября, суббота 17:15 Реал Сосьедад 1:2 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 2:4 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Барселона 3:2 Реал Сосьедад
13 тур
27 ноября, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 23:15 Барселона 5:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 23:15 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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