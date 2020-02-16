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Материалы

Севилья - Эспаньол

16.02.2020, Воскресенье, 14:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 24 тур Севилья - Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
1 тур
18 августа, воскресенье 20:00 Эспаньол 0:2 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 18:15 Эспаньол 0:1 Севилья
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Севилья 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
20 января, суббота 15:00 Эспаньол 0:3 Севилья
1 тур
19 августа, суббота 23:15 Севилья 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 18:15 Эспаньол 3:1 Севилья
1 тур
20 августа, суббота 23:15 Севилья 6:4 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Эспаньол 1:0 Севилья
17 тур
30 декабря, среда 20:15 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 3:2 Эспаньол
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 23:59 Севилья 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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