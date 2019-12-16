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Материалы

Валенсия - Реал

15.12.2019, Воскресенье, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 17 тур Валенсия - Реал
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 22:30 Валенсия 2:1 Реал
14 тур
1 декабря, суббота 22:45 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
27 января, суббота 18:15 Валенсия 1:4 Реал
2 тур
27 августа, воскресенье 23:15 Реал 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 17:15 Реал 2:1 Валенсия
16 тур
22 февраля, среда 20:45 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Реал 3:2 Валенсия
18 тур
3 января, воскресенье 22:30 Валенсия 2:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 21:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:59 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 00:30 Валенсия 1:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 23:59 Валенсия 0:5 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Реал 1:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 15 января, вторник 23:59 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 23:30 Реал 0:0 Валенсия
13 тур
20 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 20:00 Валенсия 3:6 Реал
14 тур
4 декабря, суббота 23:55 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Валенсия
14 тур
12 декабря, суббота 23:55 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Реал
16 тур
20 декабря, суббота 22:00 Реал 1:0 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
ответный матч		 24 августа, воскресенье 23:55 Реал 4:2 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
первый матч		 17 августа, воскресенье 23:55 Валенсия 3:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 21:00 Реал 2:3 Валенсия
10 тур
31 октября, среда 23:00 Валенсия 1:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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