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Материалы

Атлетико - Реал

28.09.2019, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 7 тур Атлетико - Реал
Международный кубок чемпионов 2019

27 июля, суббота 02:30 Реал 3:7 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 18:15 Атлетико 1:3 Реал
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Реал 0:0 Атлетико
Суперкубок УЕФА 2018

15 августа, среда 22:00 Реал 2:4 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
18 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 21:45 Атлетико 2:1 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 2 мая, вторник 21:45 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
19 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:3 Реал
Лига чемпионов (2015/2016)
Финал
28 мая, суббота 21:45 Реал 1:1
(5:3)п		 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 18:00 Реал 0:1 Атлетико
7 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Атлетико 1:1 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 22 апреля, среда 21:45 Реал 1:0 Атлетико
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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