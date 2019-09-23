Введите ваш ник на сайте
Материалы

Севилья - Реал

22.09.2019, Воскресенье, 22:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 5 тур Севилья - Реал
Испания. Примера (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 18:15 Реал 2:0 Севилья
6 тур
26 сентября, среда 23:00 Севилья 3:0 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 22:30 Севилья 3:2 Реал
15 тур
9 декабря, суббота 18:15 Реал 5:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Севилья
18 тур
15 января, воскресенье 22:45 Севилья 2:1 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 23:15 Севилья 3:3 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • Читайте нас: 