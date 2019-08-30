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Материалы

Севилья - Сельта

30.08.2019, Пятница, 21:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 3 тур Севилья - Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 22:45 Сельта 1:0 Севилья
8 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 17:15 Сельта 4:0 Севилья
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
27 апреля, четверг 21:30 Севилья 2:1 Сельта
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:15 Сельта 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, четверг 22:30 Сельта 2:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 20:15 Сельта 1:1 Севилья
4 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Севилья 1:2 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, четверг 22:30 Севилья 4:0 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Сельта 1:1 Севилья
17 тур
3 января, суббота 20:00 Севилья 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 21:00 Сельта 1:0 Севилья
12 тур
3 ноября, воскресенье 01:00 Севилья 0:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
5 марта, вторник 00:30 Севилья 4:1 Сельта
7 тур
5 октября, пятница 23:30 Сельта 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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