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Судьи
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Материалы

Гранада - Севилья

23.08.2019, Пятница, 21:00 мск Гранада, стадион Лос Карменес Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 2 тур Гранада - Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
35 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Севилья 0:0 Гранада
14 тур
12 ноября, воскресенье 14:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
21 апреля, пятница 22:00 Севилья 2:0 Гранада
14 тур
3 декабря, суббота 15:00 Гранада 2:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Севилья 1:4 Гранада
18 тур
3 января, воскресенье 18:00 Гранада 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Гранада 1:1 Севилья
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Севилья 5:1 Гранада
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:59 Севилья 4:0 Гранада
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 8 января, четверг 22:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:0 Гранада
15 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
29 января, вторник 00:30 Севилья 3:0 Гранада
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Гранада 1:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
26 марта, понедельник 23:00 Гранада 0:3 Севилья
11 тур
31 октября, понедельник 23:59 Севилья 1:2 Гранада
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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