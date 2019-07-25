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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Осиек
ЦСКА София - Осиек: обзор матча 25 июля 2019
ЦСКА София
25.07.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Осиек
Желтая карточка
Д. Фаббрини
17'
Начало матча
Статистика матча ЦСКА София - Осиек
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
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2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
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ЦСКА София
Осиек
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