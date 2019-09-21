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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
Атланта Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 21 сентября 2019
Атланта Юнайтед
21.09.2019, суббота, 22:30
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Сан-Хосе
4'
Д. Мерам
90'
Э. Хиндман
90+2'
Г. Мартинес
27'
Б. Гьюзан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
ГОЛ! 3:1!
Г. Мартинес
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
К. Вондоловски
ГОЛ! 2:1!
Э. Хиндман
Пас отдал
Д. Нагбе
90'
34'
Вторая желтая
К. Эспиноса
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Гьюзан
Желтая карточка
Д. Мерам
24'
16'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Желтая карточка
Э. Хиндман
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерам
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-1-1
1
Гьюзан
22
Мерам
16
Хиндман
6
Нагбе
10
Мартинес
77
Мартинес
1-3-2
4
Кашия
10
Казаишвили
26
Юнгвирт
7
Эспиноса
22
Томпсон
8
Вондоловски
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Сан-Хосе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
Остались в запасе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Сан-Хосе
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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