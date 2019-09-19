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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Атланта Юнайтед
Цинциннати - Атланта Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2019
Цинциннати
19.09.2019, четверг, 02:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
59'
Д. Мартинес
59'
Д. Мартинес
65'
Д. Мартинес
65'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
К. Станко
90'
+4
86'
Замена
️️️️
Д. Перейра
Замена
️️️️
К. Станко
79'
Замена
️️️️
R. Lamah
74'
66'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
65'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мартинес
Пас отдал
Ю. Грессель
65'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мартинес
60'
Замена
️️️️
Э. Вильяльба
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мартинес
Пас отдал
Г. Мартинес
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
49'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
14'
Желтая карточка
Д. Мерам
14'
Желтая карточка
Д. Мерам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
27
Fatai Alashe
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
45
Emmanuel Ledesma
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Цинциннати
13
Jimmy Hague
ВР
32
Justin Hoyte
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
7
Roland Lamah
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
81
Rashawn Dally
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Florentin Pogba
ЦЗ
3
Michael Parkhurst
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
3-2-5-5
22
Тытонь
17
16
ван дер Верфф
15
Гутман
4
Хагглунд
4
ван дер Верфф
27
Алаше
6
Бертоне
6
25
Амайя
27
26
Ледесма
45
36
23
Манне
31
3-5-2-2
1
Гьюзан
24
Эскобар
12
Робинсон
14
6
6
Нагбе
16
Хиндман
22
Мерам
5
Ремеди
10
Мартинес
24
Грессель
16
77
Мартинес
7
7
27
Станко
27
Станко
19
Перейра
19
Перейра
21
Вильяльба
21
Вильяльба
Остались в запасе
Цинциннати
Атланта Юнайтед
13
Jimmy Hague
ВР
32
Justin Hoyte
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
81
Rashawn Dally
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
1
Alec Kann
ВР
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Florentin Pogba
ЦЗ
3
Michael Parkhurst
ЦЗ
18
Jeff Larentowicz
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Jimmy Hague
ВР
32
Justin Hoyte
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
81
Rashawn Dally
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
4
Florentin Pogba
ЦЗ
3
Michael Parkhurst
ЦЗ
18
Jeff Larentowicz
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Цинциннати - Атланта Юнайтед
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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