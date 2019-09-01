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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 01 сентября 2019
Канзаc Сити
01.09.2019, воскресенье, 03:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
12'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
66'
Желтая карточка
Э. Джей. ДеЛаГарса
61'
Желтая карточка
О. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Динамо Хьюстон
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
2-5-1
29
Мелия
5
Бислер
36
Мартинш
21
Гутьеррес
77
Расселл
10
Фейлхабер
15
Эспиноза
8
Зуси
19
Уртадо
4-1
31
Уиллис
27
Гарсия
3
Фигероа
5
Струна
20
ДеЛаГарса
15
МакНамара
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
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2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
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2025.02.08 22:38
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