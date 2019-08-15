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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Канзаc Сити
Орландо Сити - Канзаc Сити: обзор матча 15 августа 2019
Орландо Сити
15.08.2019, четверг, 02:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Орландо Сити
16
Саша Клестан
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Канзаc Сити
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
2-1-2
12
Роу
26
Аскуэс
22
Сане
17
Нани
13
Акинделе
14
Дуайер
2-5
29
Мелия
5
Бислер
15
Синович
94
Медранда
8
Зуси
15
Эспиноза
21
Гутьеррес
77
Расселл
Остались в запасе
Орландо Сити
Канзаc Сити
16
Саша Клестан
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
16
Саша Клестан
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Остались в запасе
36
Луис Мартинш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Орландо Сити - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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