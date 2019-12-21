Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 21 декабря 2019
Бавария
21.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
85'
Д. Зиркзее
89'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Гнабри
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Т. Мюллер
85'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Ф. Коутиньо
83'
77'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
Т. Мюллер
76'
71'
Желтая карточка
М. Арнольд
67'
Желтая карточка
П. Отавио
67'
Замена
П. Отавио
️️️️
Р. Штеффен
57'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
Желтая карточка
Й. Киммих
47'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Мартинес
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
28
Павар
88
Мартинес
6
Киммих
11
Коутиньо
5
Перишич
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-3-2
1
Кастелс
43
Мбабу
32
Тиссеран
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
30
Клаус
11
Штеффен
27
Са
7
Гнабри
43
Даяку
43
Даяку
7
Гнабри
88
Мартинес
17
Боатенг
17
Боатенг
88
Мартинес
11
Коутиньо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
11
Коутиньо
11
Штеффен
6
Отавио
6
Отавио
11
Штеффен
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
30
Клаус
9
Вегхорст
9
Вегхорст
30
Клаус
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Вольфсбург
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
8
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
Вчера, 17:18
8
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» сделала заявление о травме Олисе
21 ноября
4
Обладатель «Золотого мяча» Кейн выбыл на несколько месяцев
21 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+