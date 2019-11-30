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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 30 ноября 2019
Бавария
30.11.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Байер
34'
Т. Мюллер
10'
Л. Бэйли
35'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Желтая карточка
Л. Горецка
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
С. Бендер
90'
+3
Желтая карточка
К. Беллараби
81'
Красная карточка
Д. Та
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Х. Мартинес
81'
80'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
Замена
К. Коман
️️️️
И. Перишич
69'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Т. Мюллер
69'
65'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Венделл
63'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бэйли
42'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
35'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Горецка
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
88
Мартинес
27
Горецка
5
Перишич
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
31
Фолланд
17
Бэйли
13
Мюллер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
13
Мюллер
88
Мартинес
6
Алькантара
6
Алькантара
88
Мартинес
5
Перишич
21
Коман
21
Коман
5
Перишич
18
Венделл
24
Синкгравен
24
Синкгравен
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
17
Бэйли
38
Беллараби
38
Беллараби
17
Бэйли
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Бавария - Байер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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