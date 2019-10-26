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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 26 октября 2019
Шальке-04
26.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Кутуджу
90'
Желтая карточка
С. Сане
83'
70'
Желтая карточка
Т. Азар
Желтая карточка
Б. Стамбули
20'
18'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Боруссия Д
1
Эрик Эльшлегель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
3-2-1-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
26
Сане
3
Кенни
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
4-2-1-3
1
Хитц
2
Хакими
26
Пищек
15
Хуммельс
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
27
Гетце
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
14
Бенито Раман
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Эрик Эльшлегель
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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