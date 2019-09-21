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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 21 сентября 2019
Бавария
21.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Кельн
3'
Р. Левандовски
48'
Р. Левандовски
62'
Ф. Коутиньо (П)
73'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
Желтая карточка
М. Кюизанс
83'
Желтая карточка
Х. Мартинес
74'
ГОЛ! 4:0!
И. Перишич
Пас отдал
Ф. Коутиньо
73'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
67'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Коутиньо
62'
59'
Красная карточка
К. Эхизибуе
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
48'
Желтая карточка
Д. Боатенг
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
8
Толиссо
11
Коутиньо
5
Перишич
7
Гнабри
9
Левандовски
3-4-2-1
1
Хорн
19
Шиндлер
5
Чикош
33
Борнау
3
Эхизибуе
6
Хегер
6
Скири
14
Хектор
24
Дрекслер
11
Кайнц
9
Кордоба
Остались в запасе
Бавария
Кельн
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Бавария - Кельн
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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