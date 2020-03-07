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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 07 марта 2020
Саутгемптон
07.03.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
79'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Замена
М. Обафеми
️️️️
С. Буфал
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Сен-Максимен
79'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Хэйден
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ш. Лонг
77'
72'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Х. Манкильо
61'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
М. Ритчи
56'
Желтая карточка
М. Ритчи
45'
+3
Желтая карточка
Х. Манкильо
45'
Пенальти не реализован!
М. Ритчи
Красная карточка
М. Дженепо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
4-2-2-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
7
Валери
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
17
Буфал
7
Лонг
28
Ингс
3-2-2-1-2
39
Дубравка
30
Ритчи
24
Ласселлс
6
Фернандес
22
Манкильо
3
Роуз
26
Шелви
14
Хэйден
10
Альмирон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
17
Буфал
21
Обафеми
21
Обафеми
17
Буфал
7
Лонг
19
Адамс
19
Адамс
7
Лонг
22
Манкильо
19
Лазаро
19
Лазаро
22
Манкильо
30
Ритчи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
14
Хэйден
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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