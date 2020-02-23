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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 23 февраля 2020
Манчестер Юнайтед
23.02.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
42'
Б. Фернандеш (П)
58'
А. Марсьяль
75'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
ГОЛ! 3:0!
М. Гринвуд
Пас отдал
Б. Фернандеш
75'
67'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
11
Гринвуд
7
Фред
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-1-2-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
15
Доусон
25
Масина
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Исмаила Сарр
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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