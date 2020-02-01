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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 01 февраля 2020
Лестер
01.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Челси
54'
Х. Барнс
64'
Б. Чилвел
46'
А. Рюдигер
71'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+3
83'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Абрахам
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Ю. Тилеманс
80'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Варди
80'
76'
Желтая карточка
М. Ковачич
74'
Замена
Виллиан
️️️️
Жоржиньо
74'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Педро
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Маунт
ГОЛ! 2:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
Ю. Тилеманс
64'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
61'
56'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
8
Чодури
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
3-1-2-3-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
91
Канте
21
Жоржиньо
33
Джеймс
9
Педро
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
9
Варди
26
Прат
26
Прат
9
Варди
18
Тилеманс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Тилеманс
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
21
Жоржиньо
18
Абрахам
6
Баркли
6
Баркли
18
Абрахам
9
Педро
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Педро
Остались в запасе
Лестер
Челси
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Лестер - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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