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Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 февраля 2020
Кристал Пэлас
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
58'
В. Гуаита (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Уорд
74'
68'
Желтая карточка
Д. Флек
Желтая карточка
Л. Миливойевич
67'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Гуаита
Желтая карточка
Д. Томкинс
24'
18'
Желтая карточка
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Шеффилд Юнайтед
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Люк Фримен
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
5
Томкинс
25
Уорд
16
МакКарти
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
4-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
16
Берге
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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