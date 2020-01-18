Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 18 января 2020
Уотфорд
18.01.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
69'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
А. Дукуре
60'
60'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Желтая карточка
Э. Капу
35'
19'
Желтая карточка
Д. Танганга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-2-1-1-2
12
Фостер
25
Масина
15
Доусон
20
Кэткарт
5
Мариаппа
15
Чалоба
6
Капу
6
Дукуре
7
Сарр
14
Дини
10
Деулофеу
4-1-3-2
13
Газзанига
92
Орье
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
5
Танганга
4
Уинкс
9
Ламела
8
Алли
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+