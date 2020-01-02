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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 января 2020
Ливерпуль
02.01.2020, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
4'
М. Салах
64'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
90'
+2
Замена
А. Лаллана
️️️️
Э. Робертсон
88'
78'
Замена
М. Бешич
️️️️
О. Норвуд
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
78'
66'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. МакГолдрик
65'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Муссе
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
17
МакГолдрик
11
Муссе
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
3
Робертсон
10
Лаллана
10
Лаллана
3
Робертсон
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
10
Норвуд
17
Бешич
17
Бешич
10
Норвуд
17
МакГолдрик
14
Шарп
14
Шарп
17
МакГолдрик
11
Муссе
9
МакБарни
9
МакБарни
11
Муссе
Остались в запасе
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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