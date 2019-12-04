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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 04 декабря 2019
Лестер
04.12.2019, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
55'
Д. Варди (П)
90+5'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Уотфорд
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Джастин
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Масина
87'
Замена
А. Грэй
️️️️
Т. Дини
83'
Замена
Д. Кина
️️️️
У. Хьюз
Замена
Д. Джастин
️️️️
Х. Барнс
80'
77'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
69'
Желтая карточка
О. Ндиди
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варди
55'
46'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
Д. Прат
️️️️
А. Перес
46'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
41'
Желтая карточка
Д. Варди
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Масина
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
14
Дини
10
Деулофеу
11
Барнс
24
Джастин
24
Джастин
11
Барнс
22
Перес
26
Прат
26
Прат
22
Перес
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
19
Хьюз
8
Кина
8
Кина
19
Хьюз
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
14
Дини
45
Грэй
45
Грэй
14
Дини
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Лестер - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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