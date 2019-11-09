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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 ноября 2019
Тоттенхэм
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
58'
Х. Сон
78'
Д. Балдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
90'
+5
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. МакГолдрик
90'
+1
Желтая карточка
К. Бешам
87'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Л. Муссе
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Орье
86'
Желтая карточка
Х. Фойт
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Балдок
Пас отдал
Д. МакГолдрик
Замена
Х. Фойт
️️️️
Д. Алли
72'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
58'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
18'
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
Э. Дайер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Дэвис
15
Дайер
6
Санчес
92
Орье
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Сон
8
Алли
20
Ло Чельсо
9
Кейн
4-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
13
Флек
17
МакГолдрик
11
Муссе
8
Алли
8
Фойт
8
Фойт
8
Алли
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
92
Орье
7
Моура
7
Моура
92
Орье
17
МакГолдрик
15
Фримен
15
Фримен
17
МакГолдрик
11
Муссе
47
Робинсон
47
Робинсон
11
Муссе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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