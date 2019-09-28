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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 28 сентября 2019
Шеффилд Юнайтед
28.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
70'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
83'
Желтая карточка
Адриан
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
32
Балдок
47
Робинсон
9
МакБарни
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Ли Муссе
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Ли Муссе
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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